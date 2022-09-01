Дети застряли вниз головой на аттракционе: после ЧП экстрим-парк в Челябинске проверяют следователи

Челябинцы жаловались на аттракционы в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске Следственный комитет начал проверку после инцидента в экстрим-парке Crazyland.

— Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления., — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В находящемся рядом с зоопарком экстрим-парке, по сообщениям очевидцев, произошла аварийная остановка аттракциона. Катавшиеся на нем подростки повисли вниз головой в своих креслах. Свидетели рассказали, что в таком положении девушкам пришлось провести несколько минут. Потом сотрудники парка принесли стремянку и спустили отдыхающих на землю. Школьницам, долго висевшим в неестественном положении, позже потребовалась медицинская помощь.

В соцсетях горожане просили принять меры и отправить инспекцию в парк развлечений.

— Пока еще не случилась трагедия с жертвами, организуйте проверку данных аттракционов. Уже не первый случай. Там же дети! — писал житель Челябинска в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»

В предыдущий раз аттракцион в Crazyland ломался в июне. Тогда подростки тоже повисли в воздухе, пристегнутые к своим креслам. Сотрудникам с огромным трудом удалось их вызволить.

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