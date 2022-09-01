В Челябинской школе первый звонок дали из кабриолета BMW

Фото: предоставлено КП-Челябинск

В челябинском образовательном центре №5 решили, что стандартный первый звонок, который дает милая первоклассница и превратившийся за лето в дядьку одиннадцатиклассник, прогуливаясь вдоль выстроившейся линейки – это скучно. Поэтому школьников с колокольчиком в этом году посадили в белый кабриолет BMW.

Как рассказали читатели КП-Челябинск, от такого зрелища все родители и дети ахнули, достали телефоны и начали снимать видео и фото для соцсетей. Не каждый год из таких машин звонок раздается.

Остальная линейка в новом образовательном центре тоже прошла на мажорной ноте – ее посмотрели 3,5 тысячи учеников, а потом школе торжественно вручили два автобуса, на которых детей будут возить на мероприятия.

В прошлом году был Cadillac Фото: архив КП

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