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Общество1 сентября 2022 12:45

В Челябинске на строительство ФОКа по тхэквондо потратят 131 млн рублей

Рассказываем, что предусмотрено работами
Ян Стоев
Ян Стоев
Завершить работы по строительству ФОКа подрядчик должен до середины октября 2023 года. Фото: администрация Челябинска

Завершить работы по строительству ФОКа подрядчик должен до середины октября 2023 года. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по направлению тхэквондо. Начальная цена контракта составляет 131,5 млн рублей. Информация о проведении аукциона появилась на официальном портале Госзакупок.

В технической документации указано, что возводить ФОК будут в сквере по улице Молодогвардейцев на участке площадью 4 тыс. кв. м. Высота здания варьируется от двух до трех этажей. В нем планируется разместить спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, душевые, туалеты, а также медицинские и административные помещения. Общая площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. По расчетам проектировщиков, в ФОКе смогут заниматься до 330 спортсменов ежедневно.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 сентября. Подвести итоги аукциона планируется 13 сентября. После подписания контракта подрядчику необходимо будет завершить работы до 15 октября 2023 года.

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