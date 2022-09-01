В Челябинске на строительство ФОКа по тхэквондо потратят 131 млн рублей

Завершить работы по строительству ФОКа подрядчик должен до середины октября 2023 года. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по направлению тхэквондо. Начальная цена контракта составляет 131,5 млн рублей. Информация о проведении аукциона появилась на официальном портале Госзакупок.

В технической документации указано, что возводить ФОК будут в сквере по улице Молодогвардейцев на участке площадью 4 тыс. кв. м. Высота здания варьируется от двух до трех этажей. В нем планируется разместить спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, душевые, туалеты, а также медицинские и административные помещения. Общая площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. По расчетам проектировщиков, в ФОКе смогут заниматься до 330 спортсменов ежедневно.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 сентября. Подвести итоги аукциона планируется 13 сентября. После подписания контракта подрядчику необходимо будет завершить работы до 15 октября 2023 года.

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