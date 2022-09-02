Воспитанников детсада в Челябинской области хотели накормить мясом неизвестного происхождения

Детей могли накормить неведомо откуда взявшимся мясом неведомого происхождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в детсад пытались продать говядину без документов.

— Мясо неизвестного происхождения должно было попасть в детский сад Агаповского района, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В Магнитогорской компании, поставлявшей продукты, уже оформили справку на бескостную говядину. Делать этого было нельзя, так как к мясу не прилагались ветеринарные документы, подтверждающие его происхождение и безопасность. Эксперты Россельхознадзора успели вмешаться и предотвратить поставку, дошкольникам не пришлось есть блюда сомнительного качества.

В надзорном ведомстве также на месяц запретили работать специалисту, пытавшемуся безосновательно выписать справку на партию говядины.

Ранее в Челябинской области пельмени с минтаем и говядиной выдали за продукты с начинкой из семги и оленины.

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