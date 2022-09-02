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Общество2 сентября 2022 6:03

Воспитанников детсада в Челябинской области хотели накормить мясом неизвестного происхождения

Поставку говядины успел остановить Россельхознадзор
Елена КОЛЧИНА
Детей могли накормить неведомо откуда взявшимся мясом неведомого происхождения

Детей могли накормить неведомо откуда взявшимся мясом неведомого происхождения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в детсад пытались продать говядину без документов.

— Мясо неизвестного происхождения должно было попасть в детский сад Агаповского района, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В Магнитогорской компании, поставлявшей продукты, уже оформили справку на бескостную говядину. Делать этого было нельзя, так как к мясу не прилагались ветеринарные документы, подтверждающие его происхождение и безопасность. Эксперты Россельхознадзора успели вмешаться и предотвратить поставку, дошкольникам не пришлось есть блюда сомнительного качества.

В надзорном ведомстве также на месяц запретили работать специалисту, пытавшемуся безосновательно выписать справку на партию говядины.

Ранее в Челябинской области пельмени с минтаем и говядиной выдали за продукты с начинкой из семги и оленины.

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