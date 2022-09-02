В Челябинске будут судить водителя, сбившего на остановке двух женщин и коляску с ребенком

Авария случилась на остановке "Поселок Бабушкина". Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске закончили расследовать ДТП, которое случилось в марте этого года на улице Братьев Кашириных. Столкнулись две иномарки, одна из них вылетела на остановку общественного транспорта и наехала на двух женщин и коляску с младенцем. 52-летняя женщина, попавшая под колеса, умерла на месте аварии.

По версии следствия, ДТП случилось, когда FAW X80 проехал на красный сигнал светофора. Он врезался в Audi Q3, которая как раз поворачивала, чтобы съехать с дороги на парковку. FAW после удара FAW не остановился, а выехал на тротуар, где и сбил женщин и коляску с годовалым ребенком. Младенец и 33-летняя женщина травм в аварии не получили.

Во время следствия, 47-летний водитель FAW признал свою вину. Его уголовное дело теперь будет рассматривать Калининский районный суд. За нарушение правил движения, по неосторожности повлекшее смерть человека, челябинцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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