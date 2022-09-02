Час бесплатно, а потом? Парковка у «Мегаполиса» в Челябинске стала платной

Бесплатную парковку можно продлить.
Фото: Дарья МАРКОВА
Парковку у культурно-развлекательного центра Мегаполис сделали платной. Теперь оставить машину бесплатно там можно только на час, а потом придется заплатить.
Каждый последующий час обойдется в 50 рублей. При этом, если оставляете машину более чем на 4 часа, придется оплатить сразу сутки – 200 рублей.
Водители уже осваивают паркоматы.
Фото: Дарья МАРКОВА
Есть и акции. Если предоставите чек из «Мегаполиса», время бесплатной парковки увеличится до пяти часов. А если этот чек будет суммой более 2 000 рублей, то до суток. Но чеки не суммируются, 2 000 придется потратить в одном месте.
На въезде нужно получить специальную карточку.
Фото: Дарья МАРКОВА
Для проезда нужно подъехать к одной из стоек перед шлагбаумом и получить парковочную карту. А для того, чтобы продлить бесплатное время на выезде с парковки нужно отсканировать QR-код. Оплата также производится на выезде.
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