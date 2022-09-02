Час бесплатно, а потом? Парковка у «Мегаполиса» в Челябинске стала платной

Бесплатную парковку можно продлить. Фото: Дарья МАРКОВА

Парковку у культурно-развлекательного центра Мегаполис сделали платной. Теперь оставить машину бесплатно там можно только на час, а потом придется заплатить.

Каждый последующий час обойдется в 50 рублей. При этом, если оставляете машину более чем на 4 часа, придется оплатить сразу сутки – 200 рублей.

Водители уже осваивают паркоматы. Фото: Дарья МАРКОВА

Есть и акции. Если предоставите чек из «Мегаполиса», время бесплатной парковки увеличится до пяти часов. А если этот чек будет суммой более 2 000 рублей, то до суток. Но чеки не суммируются, 2 000 придется потратить в одном месте.

На въезде нужно получить специальную карточку. Фото: Дарья МАРКОВА

Для проезда нужно подъехать к одной из стоек перед шлагбаумом и получить парковочную карту. А для того, чтобы продлить бесплатное время на выезде с парковки нужно отсканировать QR-код. Оплата также производится на выезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru