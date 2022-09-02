Администрация Челябинска выставила на торги 4 изъятых недостроя

Недостроенный торгово-офисный центр с гостиницей и подземной парковкой. Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска продаст на аукционах четыре объекта незавершенного строительства, которые были изъяты у собственников через суд. Торги по недостроям назначены на 11 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

Самый дорогой объект незавершенного строительства — торгово-офисный центр с гостиницей и подземной парковкой на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева. Начальная цена составляет 302 млн рублей. Недострой занимает 2,3 тыс. квадратных метров. Бывший собственник завершил работы только на 10 процентов.

Также на торги выставят гостиничный комплекс квартирного типа, расположенный на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Объект площадью 970 квадратных метров завершен на 7 процентов. Начальная цена недостроя составляет 12,3 млн рублей.

Гостиничный комплекс квартирного типа завершен на 7%. Фото: администрация Челябинска

Третий по стоимости объект незавершенного строительства – комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе на Копейском шоссе. Площадь застройки составляет 1210 квадратных метров. За объект готовностью 10% просят 3,7 млн рублей.

Недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе. Фото: администрация Челябинска

Самым дешевым лотом является земельный участок под многоэтажную автостоянку. Объект со степенью готовности 10% находится на Свердловском тракте, 11. Начальная цена составляет 1 млн рублей.

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