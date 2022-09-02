Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 15:24

В Челябинской области 119 тысяч гектаров леса оказались на карантине из-за нашествия сибирских шелкопрядов

Россельхознадзор будет ликвидировать популяцию лесных вредителей
Ян Стоев
Ян Стоев
Сибирские шелкопряды представляют угрозу для деревьев

Сибирские шелкопряды представляют угрозу для деревьев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Кыштымского лесничества в Челябинской области выявлено нашествие сибирских шелкопрядов, которые представляют угрозу для деревьев. Из-за вредителя 119 тысяч гектаров леса оказались на карантине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— В ловушках, снятых в участковых лесничествах, расположенных в Кыштымском городском округе, лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда, — объяснили в ведомстве причину введения режима.

Карантинная фитосанитарная зона установлена в Карабашском, Уфимском, Егозинском и Кыштымском лесничествах. Сейчас специалисты ведомства занимаются ликвидацией сибирского шелкопряда на этих территориях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru