В Челябинской области 119 тысяч гектаров леса оказались на карантине из-за нашествия сибирских шелкопрядов

Сибирские шелкопряды представляют угрозу для деревьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Кыштымского лесничества в Челябинской области выявлено нашествие сибирских шелкопрядов, которые представляют угрозу для деревьев. Из-за вредителя 119 тысяч гектаров леса оказались на карантине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— В ловушках, снятых в участковых лесничествах, расположенных в Кыштымском городском округе, лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда, — объяснили в ведомстве причину введения режима.

Карантинная фитосанитарная зона установлена в Карабашском, Уфимском, Егозинском и Кыштымском лесничествах. Сейчас специалисты ведомства занимаются ликвидацией сибирского шелкопряда на этих территориях.

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