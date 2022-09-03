Деньги достанутся не каждому: челябинским школьникам решили выплатить по 10 тыс. рублей

Дети получили именные сертификаты из рук главы города. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 100 школьников, проявивших себя в учебе, культуры и спорте, получили именные стипендии. На торжественной церемонии 2 сентября юношей и девушек поздравляла мэр Наталья Котова.

— Вы поднимаетесь на пьедесталы почета, в том числе и на международные, своими успехами прославляете родной город далеко за его пределами, — обратилась она к награжденным.

Фото: администрация Челябинска

Стипендию в сумме 10 тыс. рублей выплачивают единовременно. Чтобы получить ее, ученикам потребовалась помощь их школ, городских комитета по делам образования, управлений культуры и спорта, —только эти организации могут выдвигать претендентов на поощрение.

Среди получивших стипендию в этом году — дети разных возрастов, победители интеллектуальных состязаний, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

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