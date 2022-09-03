Челябинцы на Общественно-политического вернисаже получили книги от «Комсомольской правды»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 3 сентября прошел Общественно-политический вернисаж. В нем поучаствовали представитель благотворительных фондов, общественных организаций и политических партий. Свою программу подготовил и Координационный Совет женщин при администрации Челябинска.
На площадке Совета горожане могли познакомится с проектами, связанными с поддержкой семьи и помощью пожилым, а еще получить литературу от Издательского дома «Комсомольская правда», который поддержал женское объединение. Книжные коллекции и детские журналы выдавали в обмен на пожелания к Дню города, из которых самые юные посетители вернисажа составили фигуру верблюда.
Фото: Совет женщин
Взрослые гости вернисажа получили бесплатные юридические консультации по вопросам материнства и детства. А самые юные посетители написали
Мы собрали самые запоминающиеся кадры с вернисажа. В фоторепортаже – зажигательные танцы, пионеры и пенсионеры, прилегший в тени верблюд и даже вооруженная супруга губернатора.
Фото: Совет женщин
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