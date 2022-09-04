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Здоровье4 сентября 2022 6:17

Более 700 южноуральцев заболели коронавирусом за сутки

В Челябинской области 708 человек заболели коронавирусом за сутки
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Врачи продолжают бороться с пандемией

Врачи продолжают бороться с пандемией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 708 новых случаев ковида. Среди заболевших есть 22 школьника. При этом выздоровели 413 человек, а в больничных палатах продолжают оставаться 7 806 южноуральцев.

Не обошлось и без летальных случаев. Умер один человек, у которого был диагностирован коронавирус.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 351 413 случаев COVID-19, болезнь перебороли 334 419 пациентов.

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