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Происшествия4 сентября 2022 12:37

В Магнитогорске мужчина и женщина заживо сгорели в садовом домике

Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшем садовом домике в Челябинской области
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС

Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске Челябинской области мужчина и женщина погибли во время пожара. Их тела нашли сотрудники МЧС, которые утром 4 сентября приехали на вызов в СНТ «Металлург-2». Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Личности погибших и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.

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