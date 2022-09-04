В Магнитогорске мужчина и женщина заживо сгорели в садовом домике

Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске Челябинской области мужчина и женщина погибли во время пожара. Их тела нашли сотрудники МЧС, которые утром 4 сентября приехали на вызов в СНТ «Металлург-2». Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Личности погибших и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.

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