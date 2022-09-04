Челябинские ориентировщики стали чемпионами России среди студентов

Ориентировщики Челябинска стали победителями первенства России среди студентов. Фото: Федерация ориентирования Челябинской области

Во Владимире завершился чемпионат России среди студентов. Три соревновательных дня — городской спринт, классическая лесная дистанция и трехэтапная эстафета выявили победителей первенства среди студенческих команд страны.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», команда студентов Челябинской области (ЮУрГУ) по итогам командного зачета завоевала золотые медали.

На спринтерской дистанции Артемий Дорма завоевал серебряную медаль, Алексей Коровин занял второе место, а Даниил Сорокин третье на классической лесной дистанции.

В эстафетах челябинские студенты также выиграли золотые медали Всероссийских студенческих соревнований. Победителями стали Даниил Сорокин, Алексей Коровин, Артемий Дорма, Ольга Евтюхова, Екатерина Бахтерева и Ксения Пензина.

В командном зачете студенты ЮУрГУ также стали победителями, опередив сверстников из МГТУ им. Баумана и МГУ.

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