Сразу два трамвая сошли с рельсов в Челябинске, движение остановилось

Старый трамвай ждет, пока спецмашина спасает "новичка". Фото: интерсвязь
В Челябинске утром 5 сентября два трамвая сошли с рельсов. Из-за этого остановилось трамвайное движение. Горожане не смогли утром уехать от железнодорожного вокзала.
— На кольце Колющенко произошел сход вагона, — подтвердили в «ЧелГЭТ».
Еще один вагон потерял контакт с рельсами в районе Обувной фабрики. Это один из новых трамваев, недавно прибывших в Челябинск.
По предварительным данным, пострадавших нет.
К 9:35 на обоих участках идут аварийные работы.
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