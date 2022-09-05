Сразу два трамвая сошли с рельсов в Челябинске, движение остановилось

Старый трамвай ждет, пока спецмашина спасает "новичка". Фото: интерсвязь

В Челябинске утром 5 сентября два трамвая сошли с рельсов. Из-за этого остановилось трамвайное движение. Горожане не смогли утром уехать от железнодорожного вокзала.

— На кольце Колющенко произошел сход вагона, — подтвердили в «ЧелГЭТ».

Еще один вагон потерял контакт с рельсами в районе Обувной фабрики. Это один из новых трамваев, недавно прибывших в Челябинск.

По предварительным данным, пострадавших нет.

К 9:35 на обоих участках идут аварийные работы.

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