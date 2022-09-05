Травма и высокая температура: двух подростков и женщину эвакуировали с Таганая

Мальчишек передали медикам. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области.

Высокой температурой и сильной слабостью закончился для двух подростков подъем на смотровую площадку Таганая. Юноши не справились со сложным маршрутом, руководитель туристической группы обратился за помощью к спасателям Златоустовского отряда. Мальчишек проводили до приюта «Белый ключ», оттуда их эвакуировали и передали медикам.

В тот же день пришлось спасать пострадавшую женщину. В ходе многодневного пешего похода туристка повредила ногу в районе Киалимского кордона. Среди проходящей мимо группы оказался врач, он оказал ей первую помощь и поставил обезболивающий укол. Но состояние 39-летней пострадавшей ухудшалось, спасатели поняли, что продолжить путь длиной в 25 км она не сможет. Туристку с травмой колена вывезли на квадроцикле и передали врачам.

За эту неделю спасатели Челябинской области выезжали на 27 поисково-спасательных работ. Оказали помощь и спасли 10 человек, погибшими нашли четверых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru