Выступление звезд на праздновании Дня города состоится позже, чем заявлялось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске изменилось время выступления звезд на День города. Об этом сообщили в городском управлении культуры. Согласно новой афише, концерт с участием Niletto, ST и Клавы Коки начнется в 19:00 возре арены «Трактор» — ранее сообщали о 18:15. Кроме этого, мотошоу FMX13 начнется на полчаса позже — в 16:30.

Афиша: Управление культуры

Напомним, параллельно с выступлениями этих звезд на Театральной площади будет проходить другой концерт. Там выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области и поп-певица Anna Asti.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru