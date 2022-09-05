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Общество5 сентября 2022 6:49

В Челябинске перенесли выступления Niletto, ST и Клавы Коки в День города

Публикуем обновленную афишу
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Выступление звезд на праздновании Дня города состоится позже, чем заявлялось

Выступление звезд на праздновании Дня города состоится позже, чем заявлялось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске изменилось время выступления звезд на День города. Об этом сообщили в городском управлении культуры. Согласно новой афише, концерт с участием Niletto, ST и Клавы Коки начнется в 19:00 возре арены «Трактор» — ранее сообщали о 18:15. Кроме этого, мотошоу FMX13 начнется на полчаса позже — в 16:30.

Афиша: Управление культуры

Афиша: Управление культуры

Напомним, параллельно с выступлениями этих звезд на Театральной площади будет проходить другой концерт. Там выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области и поп-певица Anna Asti.

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