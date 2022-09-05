Два вида елок, светящийся камень и качели: как украсят центр Челябинска к Новому году

В Челябинске снова поставят елки из шаров с гирляндами. Фото: администрация Челябинска

На новогоднюю иллюминацию в Советском районе Челябинска готовы потратить 11,9 млн рублей. Сейчас в мэрии ищут подрядчика для монтажа и обслуживания елок, гирлянд и светящихся арт-объектов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

По условиям контракта, разместить на улицах украшения нужно не позднее 1 декабря.

Осветить праздничными огнями собираются сквер на площади Революции, скверы на улицах Орджоникидзе, Воровского, пересечении Российской и Свободы, пересечении Цвиллинга и Тимирязева, а также сквер имени Колющенко.

Кроме того, новогодние огни засияют на участке улицы Свободы от проспекта Ленина до улицы Тимирязева и на пешеходной зоне по периметру Горсада имени Пушкина.

От подрядчика требуют поставить светящиеся скамейки из стеклопластика, повесить люстры из гирлянд. На площади Революции появится арт-объект в виде камня с подсветкой и светящиеся качели в форме кольца. В сквере имени Колющенко установят 12-метровую конусообразную елку. А в сквере на улице Воровского и на пересечении улиц Российской и Свободы смонтируют по шестиметровой елке из шаров.

Примечательно, что контракт заключают на украшение центра города сразу к новому 2023 и новому 2024 годам. Предполагается, что в перерывах исполнитель должен будет не только бережно хранить составные части елок из шаров и прочих светящихся конструкций, но и отмывать их от грязи.

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