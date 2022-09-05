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Общество5 сентября 2022 18:21

Челябинская телебашня на три дня засияет тигровым окрасом

Это часть акции по сохранению амурских тигров
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ, Архив КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ, Архив КП

С 5 по 7 сентября челябинская телебашня получит тигровый окрас. Как рассказали в городском телерадиоцентре, это часть акции в поддержку II международного форума по сохранению амурских тигров.

— В рамках сотрудничества РТРС и Центра «Амурский тигр» тигровый окрас на телебашне будет уже в третий раз, — рассказал заместитель директора филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Вячеслав Ульященко.

Акция приурочена к II международному форуму по сохранению тигра, который сейчас проходит во Владивостоке. Также, на челябинской телебашне появится надпись «Тигров посчитали».

Ранее во время форума известный челябинский ветеринар Карен Даллакян подарил Диме Билану плюшевого тигренка в кимоно — талисмана чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Челябинске в 2014 году.

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