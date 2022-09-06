Алексей Текслер предложил заняться строительством дорог специально для туристов

Привлечению туристов мешает то, что до многих достопримечательностей неудобно добираться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Алексей Текслер озвучил план по привлечению туристов в регион

Губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинске в 2023 году форум по развитию экологического туризма. С этой идеей он выступил на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме.

Губернатор также выдвинул ряд идей по развитию и реформированию туристической отрасли. В первую очередь, по его словам, создание планов дорожного строительства нужно доверить Федеральному агентству по туризму.

— Если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Это отдельное направление, на которое должны быть предусмотрены специальные деньги, —заявил глава региона.

Алексей Текслер также отметил, что в Челябинской области можно развивать событийный, культурно-познавательный, оздоровительный и промышленный туризм. Но для этого необходимо поддерживать малый и средний бизнес, а еще заниматься продвижением малых городов, в которых проводят знаковые события, рядом с которыми находятся природные достопримечательности или санатории.

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