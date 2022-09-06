Среди погибших на Ключевской сопке туристов оказался альпинист из Магнитогорска

Ключевской вулкан. Фото с борта вертолета: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

В числе погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов оказался житель Магнитогорска. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Камчатскому краю. Следователям удалось установить анкетные данные погибших. Помимо альпиниста из Магнитогорска в группе были туристы из Москвы, Новосибирска, Электростали, Камня-на-Оби и Гуся-Хрустального.

— По мере возможности допрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания, – рассказали в Следственном комитете.

Напомним, при и восхождении на вулкан на Камчатке погибли девять человек. 10 туристов и два гида отправились на Ключевскую сопку, восхождение они начали 3 сентября, а вскоре подали сигнал бедствия. Пятеро альпинистов сорвались с высоты, позже стало известно о гибели еще четырех человек. Из-за сильного ветра до троих выживших не могли добраться вертолеты спасателей. Альпинистов эвакуировали только 6 сентября.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а позже — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержали руководителя туристического агентства, организовавшего путешествие.

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