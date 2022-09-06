Женщина и ребенок пострадали в ДТП, которое устроил пьяный иностранец под Челябинском

Виновника аварии задержали Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Челябинском два человека пострадали при столкновении иномарок. Авария случилась на дороге «Западный обход Челябинска» в Сосновском районе вечером 4 сентября.

39-летний водитель Ssan Yong не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в Toyota Corona.

Тяжелые травмы в аварии получили пассажирки Toyota: 28-летняя женщина и 8-летняя девочка.

— Водитель Ssan Yong, гражданин одной из азиатских стран, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в региональном управлении ГИБДД. В полиции после аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Иностранца задержали, полицейские будут просить суд поместить его в СИЗО на время расследования.

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