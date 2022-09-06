На улице Каслинской в Челябинске появились трамвайные платформы с прозрачным забором

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске установили четыре новых трамвайных платформы с остановочными павильонами на улице Каслинской.

— Полностью обеспечен комфортный доступ для маломобильных групп населения как на саму площадку, так и в транспорт, — заявили в мэрии Челябинска.

Помимо прозрачного навеса над скамейкой для ожидания трамваев на новых платформах есть прозрачный защитный забор. Предполагается, что он не только оградит людей от мчащихся мимо автомобилей, но и закроет от летящих из-под колес брызг в плохую погоду.

Правда, ограждение не достигает нижнего края платформы, поэтому часть воды из луж до пешеходов может все-таки долететь. Вдобавок на практике предстоит проверить, как долго красивый блестящий забор останется прозрачным после начала дождей.

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