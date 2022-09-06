В Челябинске спасли упавшего в канализационный люк щенка

Фото: УБЖ Челябинска

Челябинские спасатели вытащили щенка, который упал в канализационный люк. Об этом сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

По телефону 112 позвонил очевидец. Он сообщил, что в заброшенном коллекторе теплотрассы на улице Гончаренко находится собака. По словам мужчины, животное сидит в ловушке уже не менее суток.

Прибывшие на место городские спасатели спустились в люк при помощи трехколенной лестницы. Но щенок, увидев людей, испугался и спрятался в одну из отходящих от коллектора труб. Выходить оттуда он не хотел.

Фото: УБЖ Челябинска

Но спасателям все-таки удалось приманить щенка и вытащить его на поверхность. Малыш не пострадал и убежал, как только оказался на свободе.

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