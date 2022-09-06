На жителя Челябинской области завели уголовное дело за дискредитацию российской армии

Мужчина написал дискредитирующее сообщение в соцсетях Фото: Анастасия Осипова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Челябинской области. Ему грозит наказание по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, мужчина разместил в одном из сообществ в соцсетях сведения, характеризующие действия российской армии как террористические. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее мужчина был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3. КоАП РФ (дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

СПРАВКА

Наказание по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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