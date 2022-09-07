С началом спецоперации в Челябинской области резко снизилась активность телефонных мошенников

Денис Загидуллин рассказал, что в этом году южноуральцы отдали мошенникам более 800 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С началом спецоперации, когда для телефонных мошенников оборвались каналы связи со стороны стран ближнего зарубежья, их активность заметно снизилась. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Загидуллин.

— По итогам восьми месяцев 2022 года количество зарегистрированных IT-преступлений (мошенничества и кражи с банковских карт) составило 6,4 тыс. случаев. По сравнению с прошлым годом мошенничества выросли незначительно – на 3,2%, кражи заметно упали почти на 1000 случаев, — рассказал Денис Загидуллин. – В целом, если судить по обращениям, число пострадавших от телефонных мошенничеств в регионе не уменьшается. Вал преступлений заметно снизился в марте-апреле с началом спецоперации, когда мошенники потеряли каналы связи со стороны стран СНГ. Ни для кого не секрет, что звонки поступают именно из стран ближнего зарубежья.

По словам эксперта, самой болезненной схемой телефонного мошенничества как для раскрытия преступления, так и для пострадавших остается звонок якобы от сотрудника банка, цель которого завладеть доступом к счетам и личному кабинету пользователя банковских услуг. Органы полиции работают по всем направлениям, постоянно разъясняя: сотрудники банков не звонят и не говорят о проблемах, они не просят персональные данные.

— Причем для этой категории телефонных мошенников не обязательно наличие денег на карте, поскольку все банки предлагают кредиты, которые мошенники побуждают оформлять. Такие мошенничества наносят самый большой вред. По статистике из 6,4 тыс. преступлений на них приходится около тысячи. При этом в общем ущербе, который нанесен населению (южноуральцы отдали мошенникам более 800 млн рублей в 2022 году), их доля превышает половину, — говорит Денис Загидуллин.

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