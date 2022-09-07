В Челябинской области бухгалтер увеличила себе зарплату на 2,7 млн рублей

Жительнице Магнитогорска придется вернуть все "бонусные" деньги
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Магнитогорске вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру «Центра медицинской профилактики». Суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. По вине сотрудницы бюджетное учреждение лишилось 2,7 млн рублей.
В 2019-2021 годах бухгалтер начисляла себе повышенную зарплату, подтасовывала сведения в реестрах и документах о зарплате других сотрудников, а перечисленные сверх необходимого суммы переводила на собственный банковский счет.
— В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд учел явку с повинной и то, что женщина вернула часть присвоенных денег. В итоге бывшему бухгалтеру назначили в качестве наказания 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, горожанку обязали выплатить обратно «Центру медицинской профилактики» все незаконно полученные деньги.
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