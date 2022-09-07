Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный челябинский агрохолдинг «Здоровая Ферма» банкротит свою фирму «Уралбройлер». В компании это объяснили тем, что юридического лицо не ведет финансово-хозяйственную деятельность с 2014 года. «Уралбройлер» не имеет сотрудников и не владеет какими-либо производственными мощностями.

— Для расчистки корпоративного контура было принято решение ликвидировать ООО «Уралбройлер» в соответствии с требованиями Закона о несостоятельности, — сообщили в пресс-службе ГК «Здоровая ферма».

Представители компании также добавили, что процедура банкротства ООО «Уралбройлер» не окажет влияния на другие предприятия, входящие в состав агрохолдинга.

В настоящий момент птицефабрика АО «Уралбройлер» и предприятия ГК «Здоровая Ферма» ведут свою деятельность в прежнем режиме: осуществляют закупки сырья, производство и реализацию своей продукции.

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