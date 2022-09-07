Венгрия просит ЕС снять санкции с главы ММК Виктора Рашникова

Виктор Рашников попал в санкционный список ЕС в марте. Фото: пресс-служба ММК

Власти Венгрии просят ЕС снять санкции с трех российских предпринимателей, среди которых есть глава ММК Виктор Рашников. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов и чиновника из Европейского союза.

Дополнительно Будапешт попросил расширить санкционные исключения по части предоставления гуманитарной помощи. Однако такие предложения «привели в ярость» другие страны европейского блока. Члены ЕС увидели в просьбе Венгрии попытку найти лазейку в антироссийских санкциях.

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза опубликовал четвертый пакет санкций против России, включив в него председателя совета директоров и контролирующего акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова. В ЕС посчитали, что магнитогорский предприниматель «вовлечен в сектора экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

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