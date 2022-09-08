В челябинском колледже не пускают опоздавших студентов после начала занятий

Двери закрывают сразу после начала пар Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студенты Челябинского энергетического колледжа пожаловались на нововведение в учреждении. Опоздавших на пары студенты теперь не пускают на пары — входные двери просто закрывают на ключ.

— Если дети опоздали даже на минуту, то двери закрываются и детей не пускают в помещение до начала следующий пары, то есть они стоят на холоде, — пишут пользователи соцсетей в группе «Типичный Челябинск».

Большинство комменаторов разделилось на два лагеря — тех, кто считает новое наказание правильным и тех, кто думает, что подобная воспитательная мера уже перебор.

— Меня, взрослую тетю, тренер на платную тренировку не пустит, если я опоздаю, считает это неуважением. Я с этим согласна, поэтому не опаздываю. Человек должен уметь распоряжаться временем. Бывают в жизни форс-мажеры, это понятно, но здесь то ясно, что дверь закрыли, потому что систематическое опоздание и по другому не объяснить, — пишет одна из пользовательниц.

Вчера в Челябинске прошли учения по эвакуации школьников и педагогов из Образовательного центра № 2. Горожане заметили рядом со зданием школы машины экстренных служб.

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