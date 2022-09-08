Заставили вахтовика мчаться к банкомату через тайгу: две молодые челябинки похищали деньги у сибиряков

Вахтовик бросил работу и поехал через тайгу искать банкомат, думая, что спасает свои деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двух жительниц Челябинска будут судить в Иркутской области за мошенничество. Молодые женщины обманули по меньшей мере шестерых жителей региона и присвоили 176 тыс. рублей.

Одной из аферисток сейчас 23 года, а второй 27 лет. Сообщницы снимали квартиру в Челябинске и совместно занимались телефонным мошенничеством. При этом в качестве жертв выбирали жителей Иркутской области.

Одна женщина разыскивала информацию о сибиряках: их имена, данные о банках и платежных картах. Это нужно было, чтобы второй мошеннице легче было втереться в доверие, называя личные данные собеседников.

Обманщица звонила по телефону, представлялась сотрудницей банка, а потом убеждала ответившего ей жителя Иркутской области перевести все деньги на «безопасный счет» — в действительности, на счет злоумышленниц.

С самой крупной суммой расстался вахтовик. Он ответил на звонок аферисток, когда находился в отдаленном рабочем поселке.

— Переживая за свои накопления, мужчина, находясь на добывающем участке, нашел попутно следовавшую машину и через таежную дорогу добрался на ней до ближайшего населенного пункта. Все это время он не прекращал диалог с «сотрудницей банка», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В поселке вахтовик бросился к банкомату и перевел челябинкам 83 тыс. рублей. После этого связь с самозваной сотрудницей банка прервалась.

Иркутские полицейские сумели вычислить мошенниц и приехали в Челябинск, чтобы их задержать. Женщины сначала отказывались сотрудничать со следствием, но потом оценили объем собранных доказательств, признали свою вину и даже вернули похищенные деньги.

Это не избавило их от уголовного преследования. Дело о мошенничестве передали в суд, челябинкам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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