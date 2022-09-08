В Копейске вечером пропал 12-летний школьник

В Копейске пропал 12-летний школьник. В последний раз его видели 7 сентября возле жилых домов по улице Меховова. Об этом КП-Челябинск рассказала мама мальчика.

По словам женщины, мальчик не вернулся домой вечером. Она уже обратилась с заявлением о поисках в полицию.

— Очевидцы сказали, что он уехал в Челябинск. Видели его там в одной футболке красной и серых штанах, — рассказала мама школьника.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о пропаже мальчика подтвердили. Сейчас ребенка ищет полиция.

— В настоящее время личный состав ОМВД России по г. Копейску ориентирован на розыск ушедшего из дома подростка. Полицейскими опрашиваются прохожие, продавцы магазинов, работники организаций, расположенных на возможном пути мальчика, принимаются меры к установлению его местонахождения. Ориентировки с описанием примет и фотографией юного копейчанина размещаются на ресурсах в сети Интернет, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В день исчезновения мальчик был одет в красную футболку, серые спортивные штаны и светлые кеды. О местонахождении ребенка просят сообщать в полицию по телефону «02».

Обновлено. Мальчика нашли, с ним все в порядке.

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