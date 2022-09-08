Путин объявил об открытии четырехполосной трассы Челябинск – Екатеринбург

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия реконструированного участка трассы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 40-киллометрового участка трассы М-5 «Урал», которая связывает Челябинск и Екатеринбург. После реконструкции дорога между городами стала четырехполосной.

— Сегодня будет запущено движение на одном из отрезков автострады М-5. Его расширение до четырех полос улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала – Челябинском и Екатеринбургом, — заявил Путин по видеосвязи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В открытии автодороги также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Огромное спасибо вам за это решение от всех жителей Челябинской области, с огромным удовольствием открываем этот объект. Огромное спасибо Росавтодору и нашим дорожникам, они работу сделали досрочно, — сказал Алексей Текслер.

Участок дороги М-5 строили с 2020 года, с опережением графика, и финишную ленточку 8 сентября разрезали на месяц раньше срока.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь на отрезке есть шесть разворотных петель с наружным освещением. Встречные потоки транспорта отделены друг от друга металлическим барьерным ограждением. Обеспечено главное требование - безопасности дорожного движения, когда лобовое столкновение исключено благодаря разделительному ограждению. Для пешеходов на участке дороги смонтировано два надземных перехода; есть 14 новых автобусных остановок.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После реконструкции участок М-5 на подъезде к границе Свердловской области пропускает более 12 тыс. автомобилей в час. До реконструкции долга с таким трафиком не справлялась. Как подчеркнул вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, весь маршрут от Челябинска до Екатеринбурга протяженностью в 180 км теперь полностью в четырёхполосном исполнении.

Напомним, минувшим летом президент РФ Владимир Путин предложил сделать трассу Челябинск - Екатеринбург частью новой автодороги М-12 Москва-Казань. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на работы уйдет в среднем 200-250 млрд рублей.

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