В Ленинском районе Челябинска трамваи заменят автобусами

Жители Ленинского района останутся без трамваев Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске начинают ремонт трамвайных путей в Ленинском районе. Движение трамваев до улицы Чистопольской прекратят с 12 сентября. Пассажирам вместо привычных маршрутов предлагают пользоваться трамваем-челноком и автобусом.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», ремонт будут проводить в несколько этапов. Первый начнется в 6:00 12 сентября и продлится до 6:00 29 сентября. В этот период будут обновлять переезд на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.

Трамвай №12 прекратит работу. Трамвай №18 до 29 сентября будет ездить по маршруту «ЧМК - Горького – Харлова», а трамвай №22 станет курсировать по схеме «Чичерина - Маркса – Харлова».

По маршруту «Кинотеатр Аврора - Дзержинского – ЗЭМ» запустят трамвай-челнок. Он будет ежедневно работать с 6:00 до 22:00. Интервал движения челнока составит ровно полчаса.

Инфографика: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

Кроме того, появятся автобусы компенсационного маршрута. Он будет отправляться каждые 20 минут и перевозить пассажиров по маршруту «Харлова – Гагарина – Дзержинского – Машиностроителей – Новороссийская – Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Харлова».

С 12 сентября также начнут капремонт трамвайных путей на улице Новороссийской. Эти работы продлятся до 10 ноября. Позже отремонтируют также пути по улицам Рождественского и Дзержинского.

— На время проведения работ пользуйтесь автобусами №18, №81, №483, №10 и №25, — посоветовали в ОГКУ «Организатор перевозок».

Пассажирам, которым этих автобусов недостаточно, чтобы добраться до места назначения, рекомендовали ехать с пересадками, а чтобы не платить вдвое больше за проезд, покупать безлимитные проездные либо единый пересадочный билет.

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