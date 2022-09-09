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Происшествия9 сентября 2022 5:51

Охотник за металлоломом устроил взрыв на автозаправке в Челябинской области

Взорвалась АЗС в Карталинском районе
Елена КОЛЧИНА
Взорвались пары горючего на заброшенной АЗС

Взорвались пары горючего на заброшенной АЗС

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Полтавка Карталинского района произошел взрыв на АЗС. Заправка была недействующей, но остатки горючего на ней сохранились.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, воспламенились пары топлива во время сварочных работ. Площадь начавшегося пожара составили 11 квадратных метров. Возгорание удалось потушить.

— Пострадавших нет, — уточнили в чрезвычайном ведомстве. — Лицо, проводившее срезку, устанавливается.

Жители поселка сообщают, что мужчина пытался сваркой срезать детали заправочного оборудования, вероятно, чтобы сдать их в металлолом. Взрывом мужчину отбросило в сторону, после чего он сбежал.

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