В Челябинской области подскочила заболеваемость коронавирусом среди школьников

Уже больше 355 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 747 новых случаев коронавируса, в том числе 38 — у школьников. Перед началом учебного года в день выявляли около 20 новых случаев инфекции у детей, а накануне Covid-19 обнаружили у 27 учеников школ.

По данным регионального министерства здравоохранения к 9 сентября, от коронавируса лечатся 9 412 южноуральцев. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

В Челябинской области за все время с начала пандемии насчитали уже 355 088 официально подтвержденных случаев коронавируса.

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