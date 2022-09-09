В Челябинской области пропавшего ребенка нашел 13-летний сын полицейского

12-летнего беглеца из Копейска нашли в Челябинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области пропавшего из дома 12-летнего мальчика нашел сын сотрудника полиции. Школьник потерялся в Копейске: ушел из дома и не вернулся. Удалось выяснить, что он уехал с автовокзала на маршрутке в сторону Челябинска. Близкие заподозрили, что ребенок мог отправиться в Тракторозаводский район, где жил до переезда в Копейск. Приметы пропавшего передали челябинским полицейским.

Капитан полиции Денис Гуськов рассказал о поисках мальчика собственному сыну Ярославу. Сын запомнил приметы и уже через полчаса, гуляя на улице, узнал сбежавшего из дома юного копейчанина.

Ярослав познакомился с беглецом и привел его к отцу.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, отыскавшегося ребенка благополучно передали матери.

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