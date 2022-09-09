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Происшествия9 сентября 2022 16:18

В Миассе челябинца с 18 судимостями задержали за карманную кражу

Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения во время очередного преступления
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
По предварительным данным, мужчина успел обокрасть еще пятерых человек

По предварительным данным, мужчина успел обокрасть еще пятерых человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе рецидивист-карманник с 18 судимостями украл на улице у женщины кошелек с деньгами. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник был в медицинской маске, но полицейские его все равно нашли и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Задержанным является 45-летний житель Челябинска. Только в Миассе, по предварительным данным, он причастен к пяти аналогичным противоправным деяниям, — рассказали в ведомстве.

В отношении челябинца возбуждены уголовные дела о краже. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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