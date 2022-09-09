В Миассе челябинца с 18 судимостями задержали за карманную кражу

По предварительным данным, мужчина успел обокрасть еще пятерых человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе рецидивист-карманник с 18 судимостями украл на улице у женщины кошелек с деньгами. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник был в медицинской маске, но полицейские его все равно нашли и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Задержанным является 45-летний житель Челябинска. Только в Миассе, по предварительным данным, он причастен к пяти аналогичным противоправным деяниям, — рассказали в ведомстве.

В отношении челябинца возбуждены уголовные дела о краже. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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