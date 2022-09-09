Задержан экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев

Причина задержания пока неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержан экс-советник мэра Челябинска Натальи Котовой Петр Конарев. Об этом КП-Челябинск рассказал собственный источник.

В мэрии Челябинска Конарев занимал пост советника Натальи Котовой, а также работал замглавы города по экономическому развитию в команде Михаила Юревича. По какой причине его задержали, на данный момент неизвестно.

Мэрия Челябинска перестала работать с ним еще в 2021 году. После увольнения он занимался предпринимательством.

В администрации Челябинска пообещали комментарии позже, после выяснения обстоятельств и степени участия мэрии в деле, если оно есть.

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