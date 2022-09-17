В Челябинске КАМАЗ протаранил ограждение и врезался в новый трамвай

В трамвае ехали пассажиры.
В Челябинске в выходной день лихой водитель КАМАЗа протаранил ограждение и врезался в наполненный людьми трамвай на Свердловском тракте. Следовавший по 20 маршруту электротранспорт встал и перекрыл движение.
– В результате ДТП пострадавших нет. В настоящий момент ведутся работы по эвакуации транспортного средства КАМАЗ для освобождения трамвайных путей, –сообщили в пресс-службе городской автоинспекции.
Сейчас движение восстановлено. Почему опытный 58-летний водитель вдруг совершил такую опасную оплошность, предстоит выяснить госавтоинспекции.
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