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Происшествия17 сентября 2022 10:38

В Челябинске КАМАЗ протаранил ограждение и врезался в новый трамвай

Из-за ДТП встали трамваи на Свердловском тракте
Олег КОСТЕНКО
В трамвае ехали пассажиры.

В трамвае ехали пассажиры.

В Челябинске в выходной день лихой водитель КАМАЗа протаранил ограждение и врезался в наполненный людьми трамвай на Свердловском тракте. Следовавший по 20 маршруту электротранспорт встал и перекрыл движение.

– В результате ДТП пострадавших нет. В настоящий момент ведутся работы по эвакуации транспортного средства КАМАЗ для освобождения трамвайных путей, –сообщили в пресс-службе городской автоинспекции.

Сейчас движение восстановлено. Почему опытный 58-летний водитель вдруг совершил такую опасную оплошность, предстоит выяснить госавтоинспекции.

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