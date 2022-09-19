В Челябинске на Троицком тракте загорелась фура

Горящую машину потушили спасатели
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
В Челябинске днем 18 сентября на Троицком тракте загорелся грузовик. Фура вспыхнула неподалеку от дома №48Б.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, тушить грузовик приехали две пожарных машины, с огнем боролись 8 человек.
Огонь охватил кабину фуры, пламя поднималось высоко над корпусом автомобиля. К счастью, водитель успел выбраться из пылающей машины. В итоге никто из людей при пожаре не пострадал, а огонь удалось потушить.
Причины возгорания сейчас выясняют.
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