«Проблем будет поменьше»: Наталья Котова предложила не ждать с уборкой опавших листьев до весны

Многие челябинцы уже морально приготовились снова шагать по кучам засохшей листвы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске осенью 2022 года решили не копить мусор, а заняться сезонной уборкой.
— Теплая погода будет на этой неделе, где-то можно и листву поубирать, чтобы весной поменьше было, – предложила глава города Наталья Котова во время совещания в мэрии. — Пока листва сухая, проблем будет поменьше немножко.
Мэр поручила подчиненным переговорить с городскими организациями, ответственными за содержание дорог подрядчиками и управляющими компаниями, чтобы все они начали уборку осенних листьев на своих территориях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru