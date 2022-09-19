«Проблем будет поменьше»: Наталья Котова предложила не ждать с уборкой опавших листьев до весны

Многие челябинцы уже морально приготовились снова шагать по кучам засохшей листвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске осенью 2022 года решили не копить мусор, а заняться сезонной уборкой.

— Теплая погода будет на этой неделе, где-то можно и листву поубирать, чтобы весной поменьше было, – предложила глава города Наталья Котова во время совещания в мэрии. — Пока листва сухая, проблем будет поменьше немножко.

Мэр поручила подчиненным переговорить с городскими организациями, ответственными за содержание дорог подрядчиками и управляющими компаниями, чтобы все они начали уборку осенних листьев на своих территориях.

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