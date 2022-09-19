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Общество19 сентября 2022 7:13

«Проблем будет поменьше»: Наталья Котова предложила не ждать с уборкой опавших листьев до весны

Мэр Челябинска Наталья Котова предложила убрать опавшие листья, не дожидаясь весны
Елена КОЛЧИНА
Многие челябинцы уже морально приготовились снова шагать по кучам засохшей листвы

Многие челябинцы уже морально приготовились снова шагать по кучам засохшей листвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске осенью 2022 года решили не копить мусор, а заняться сезонной уборкой.

— Теплая погода будет на этой неделе, где-то можно и листву поубирать, чтобы весной поменьше было, – предложила глава города Наталья Котова во время совещания в мэрии. — Пока листва сухая, проблем будет поменьше немножко.

Мэр поручила подчиненным переговорить с городскими организациями, ответственными за содержание дорог подрядчиками и управляющими компаниями, чтобы все они начали уборку осенних листьев на своих территориях.

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