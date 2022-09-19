В Челябинске школу по тхэквондо построят за 112 млн рублей

ФОК должны построить к концу следующего года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске Антимонопольная служба проверила аукцион по выбору подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного центра по тхэквондо. Нарушений при организации торгов не обнаружили.

— Заказчик может продолжить проведение конкурентной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, — сообщили в управлении ФАС по Челябинской области.

По данным портала госзакупок, контракт на строительство достался ООО ПСК «Свод». Стоимость работ первоначально оценивали в 131,5 млн рублей, но при торгах она снизилась до 112,4 млн рублей.

Здание для спортшколы будут строить на северо-западе Челябинска, между проспектом Победы, Комсомольским проспектом и улицей Молодогвардейцев. По плану, закончить все работы должны к ноябрю 2023 года.

Электронный аукцион в УФАС останавливали после жалобы ООО «МД-Консалтинг» из Тольятти. Фирма оспорила требование об обязательном наличии лицензии у подрядчика. В УФАС изучили жалобу, но признали ее необоснованной.

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