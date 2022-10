До чего техника дошла: нейросеть создала афишу для круглого стола о фантастике в Челябинске

Такую картинку создала нейросети Midjourney. Фото: предоставлено It-Park74

В Челябинске с помощью популярной нейросети Midjourney сделали афишу круглого стола «Просто фантастика: как наука и литература влияют на наше будущее и друг на друга», который пройдет в рамках Южно-Уральской книжкой ярмарки #РыжийФест. С необычной идеей выступил It-Park74, который и проводит круглый стол.

Нейросети было задано название круглого стола, правда, на английском языке: «Simply fantastic: how science and literature influence our future and each other»

— Главный герой фильма «Я, робот» детектив Дэл Спунер задает очень мемный вопрос: «Робот сочинит симфонию, робот превратит кусок холста в шедевр искусства?». Картина нейросети Midjourney выиграла конкурс изящных искусств в категории цифрового искусства, как бы отвечая Дэлу Спунеру: возможно, в скором будущем. Поэтому мы воспользовались этой сетью, чтобы показать своим коллегам по круглому столу уровень возможностей современных технологий, — прокомментировал участник круглого стола, маркетолог IT-Park74 Евгений Крамаренко.

На круглом столе обсудят, было ли наше будущее было предопределено фантастикой конца XIX начала XX века, смогут ли нейросети конкурировать с писателям будущего и многое другое. Среди участников встречи — писатели Александра Черчень и Александра Ручьева. Модератором станет журналист и писатель Ульяна Бисерова.

#РыжийФест пройдет с 22 по 24 сентября в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). Вход свободный.

О предстоящей Южно-Уральской книжной ярмарке рассказали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

