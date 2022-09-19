В Челябинске полностью обновят парк общественного транспорта

такие новые автобусы курсируют по Копейску. Фото: минтранс Челябинской области

В ближайшие несколько лет для Челябинска будет закуплено 100 новых трамваев и 140 троллейбусов. Таким образом, парк общественного транспорта будет полностью обновлен. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Отдельно регион закупит 40 вагонов для метротрама. 20 новых троллейбусов должны появиться на улицах Челябинска уже до конца года.

Принципиальная позиция губернатора, что с 2023 года троллейбусы будут производиться в Челябинском трубопрокатном заводе, где сейчас готовят цеха. Первая же партия поступит из Санкт-Петербурга. Существенное обновление идет и в других городах региона.

— У нас серьезные планы по обновлению подвижного состава, — отметил Алексей Текслер. — В По сути, мы системную работу проводим во всех муниципалитетах. В этом году обновим весь муниципальный транспорт в Магнитогорске, это 40 новых вагонов. В Миассе новые троллейбусы, автобусы. Такая же ситуация со Златоустом — новые трамваи. Автобусы недавно Копейск при поддержке региона приобрел с зеленым цветом челябинской агломерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru