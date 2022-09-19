Обвиняемую в многомиллионных хищениях директора челябинской медфирмы оставили в СИЗО

Елена Селищева просила изменить меру пресечения на более мягкую. Фото: читатель КП

Челябинский областной суд не стал изменять меру пресечения для гендиректора фирмы «Медсервис-регион» Елены Селищевой, которая обвиняется в хищении 85 млн рублей при поставке томографов в больницы. Она останется в СИЗО до 13 октября, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Сторона защиты просила избрать обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, указав на необоснованность продления меры пресечения по преступлению, совершенному в сфере предпринимательской деятельности, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, Селищева замешана в махинациях с покупкой медоборудования за бюджетные деньги. В 2020 году она похитила 85 млн рублей при поставке томографов по завышенной стоимости.

Кроме того, следователи считают, что к афере с томографами причастен экс-заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Изначально он отрицал свою вину, но потом заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания. Кузнецова выпустили из СИЗО под домашний арест.

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