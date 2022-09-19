Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета «Санкт-Петербург – Челябинск»

Задержанного привлекли к ответственности за мелкое хулиганство
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В аэропорту имени Курчатова задержали пассажира самолета «Санкт-Петербург – Челябинск». Мужчина устроил пьяный дебош во время посадки на рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
— Старшим бортпроводников воздушного судна в отношении нетрезвого пассажира был составлен рапорт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна. Мужчина был снят с рейса, — рассказали в ведомстве.
Задержанным оказался 48-летний житель Златоуста. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.
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