Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета «Санкт-Петербург – Челябинск»

Задержанного привлекли к ответственности за мелкое хулиганство Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В аэропорту имени Курчатова задержали пассажира самолета «Санкт-Петербург – Челябинск». Мужчина устроил пьяный дебош во время посадки на рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— Старшим бортпроводников воздушного судна в отношении нетрезвого пассажира был составлен рапорт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна. Мужчина был снят с рейса, — рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 48-летний житель Златоуста. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru