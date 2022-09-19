В Челябинской области сотрудница почты присвоила доплаты ко Дню пожилого человека

Женщина получила деньги за четырех человек
Фото: Артем КИЛЬКИН
Чебаркульские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы почты, которая украла доплаты ко Дню пожилого человека. Женщине вменяют преступление по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Обвиняемая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи. Она подделала подписи четырех пенсионеров и расписалась в документах на получение выплат. После этого она украла из кассы «списанные» деньги.
На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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