В Челябинской области сотрудница почты присвоила доплаты ко Дню пожилого человека

Женщина получила деньги за четырех человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Чебаркульские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы почты, которая украла доплаты ко Дню пожилого человека. Женщине вменяют преступление по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи. Она подделала подписи четырех пенсионеров и расписалась в документах на получение выплат. После этого она украла из кассы «списанные» деньги.

На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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