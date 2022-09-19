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Общество19 сентября 2022 17:20

В Челябинской области сотрудница почты присвоила доплаты ко Дню пожилого человека

На женщину возбудили уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
Женщина получила деньги за четырех человек

Женщина получила деньги за четырех человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

Чебаркульские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы почты, которая украла доплаты ко Дню пожилого человека. Женщине вменяют преступление по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи. Она подделала подписи четырех пенсионеров и расписалась в документах на получение выплат. После этого она украла из кассы «списанные» деньги.

На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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