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Общество20 сентября 2022 0:25

Челябинским медведям подарили 15 килограмм меда

Подарок животным сделал местный пчеловод
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: пресс-служба челябинского зоопарка

Фото: пресс-служба челябинского зоопарка

Медведям челябинского зоопарка подарили 15 килограмм таежного меда. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, лакомством животных побаловал местный пчеловод.

— В этот раз мишкам привезли 15 кг. таежного разнотравья, и ещё несколько других сортов для дегустации, которая проходила с громким чавканьем, обильным слюнотечением и грозными требованиями добавки, — делятся в зоопарке.

Такого количество меда им хватит очень надолго. В зоопарке рассказали, что несмотря на такой подарок, медведям разрешено всего 30 грамм лакомства в день.

Кстати, скоро добираться до зоопарка будет удобнее. В ближайшие несколько лет для Челябинска будет закуплено 100 новых трамваев и 140 троллейбусов. Таким образом, парк общественного транспорта будет полностью обновлен.

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