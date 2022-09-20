«Стою к врачу и страшно за жизнь»: детская поликлиника в Чурилово рискует расколоться на части

О трещинах в минздраве знают. Фото: А.Л. Текслер, помоги! / vk.com

На весь микрорайон Чурилово в Челябинске работает всего одна детская поликлиника на Трашутина, 1. Ежедневно ее посещают сотни детей из густонаселенных кварталов-новостроек. Недавно здание буквально треснуло на несколько частей. Теперь пациенты приходят за лечением, рискуя однажды оказаться под завалами.

– Здание дало приличную трещину! В это время ведется прием детей. Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск, – пожаловалась подписчица группы «А.Л. Текслер, помоги!».

Местами трещины, по словам пациентов поликлиники, достигают сантиметра. И выглядят они действительно жутко.

– Трещина в 1 см шириной, стою к врачу и страшно за жизнь, – рассказывает о своих впечатлениях жительница Чурилово Татьяна.

Как объясняют в пресс-службе областного минздрава, здание досталось городу от агрокомплекса «Чурилово». Бывшие офисные площади отремонтировали за счет бюджета и адаптировали под больничные нужды. Но за 15 лет помещение пришло в аварийное состояние. Теперь вместо него планируют построить новое, рассчитанное на 1500 посещений в смену.

– Сроки строительства будут определены после завершения проектирования и получения положительного заключения Госэкспертизы. Пока же мы подготовили обращение в адрес администрации города Челябинска с просьбой предоставить варианты для временного размещения поликлиники на территории района, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе минздрава.

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