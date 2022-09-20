В Челябинске 11-летний мальчик пострадал при столкновении иномарок

В аварии пострадал пассажир одной из машин
Фото: Артем КИЛЬКИН
Школьник пострадал в ДТП, которое случилось на улице Овчинникова в Челябинске днем 19 сентября.
36-летняя женщина за рулем Renault Megane поворачивала на перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не уступила дорогу встречной Toyota Auris.
После столкновения Renault отбросило на бордюр.
— В результате ДТП телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир Renault Megane, мальчик 2011 года рождения, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Школьнику оказали медицинскую помощь, в полиции выясняют все обстоятельства аварии.
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